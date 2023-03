Incidente a Roma, morta una donna: lo scontro sulla Flaminia tra un furgone e uno scooter

di Emilio Orlando

Incidente mortale oggi pomeriggio a Roma intorno alle 15.30 in via Flaminia Nuova 300. Nello schianto è morta una donna filippina di 56 anni di nome Nora Udaundo. Lo scontro è avvenuto tra un Opel Combo e un Honda SH, dove la vittima era passeggera.

Alla guida della moto un ragazzo di 20 anni, trasportato in codice rosso al Gemelli. Il sessantaquattrenne alla guida del frurgone, è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale. E' la quarantaduesima vittima sulle strade della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 21:09

