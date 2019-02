Bambina picchiata dal patrigno, l'audio choc della madre a Pomeriggio 5: «Lui lo amo più di ogni cosa, non è cattivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Pomeriggio 5 si è tornati a parlare della bambina di 22 mesi di Genzano,. Federico Zeoli, questo i nome dell'uomo, è stato arrestato con l'accusa diL'uomo, originario della provincia di Campobasso e disoccupato, avrebbe prima negato e poi ammesso le sue responsabilità. La mamma della piccola era stata già ospite di Barbara D'Urso e in quell'occasione aveva avutoper il compagno. Ma oggi unarrivato in studio avrebbe ribaltato la situazione., che dopo aver sentito Sara, questo il nome della mamma della bimba, negare di aver difeso il compagno, avrebbero informato in questo modo Barbara D'Urso. Nell'audio si sentirebbe: «Non lo ha fatto con cattiveria, ha degli scatti di rabbia. Anche la madre mi ha detto che li aveva avuti in passato e che avrebbe dovuto prendere delle medicine che non ha mai preso. Perdonarlo è un parolone, ma non lo abbandono. Siamo stati insieme poco tempo, ma fra noi c'è qualcosa di speciale».Le parole choc risuonano in studio e Barbara D'Urso lancia l'appello: «».