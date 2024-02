Ex autore Rai condannato per pedofilia: ha violentato un bambino di 10 anni, i video delle violenze inviati sul web. «Nel suo pc 20mila file»

di Redazione web

È stato condannato a 10 anni per violenza sessuale nei confronti di un bambino di 10 anni un ex autore Rai che in passato aveva partecipato anche a trasmissioni radiofoniche. Il 36enne romano aveva anche ripreso gli abusi sul minore, affidatogli da una coppia di amici, in alcuni video poi inviati a un gruppo di pedofili sul dark web.

Le indagini

I fatti, ricostruiti dal Corriere della Sera, risalgono al 3 agosto scorso. L'inchiesta ha preso avvio la scorsa estate, quando l'uomo, noto nel mondo notturno di Roma grazie alla sua lunga carriera come dj, si è visto affidare il bambino vittima degli abusi dai genitori. Gli amici di famiglia non sospettavano nulla di ciò che stava accadendo, lasciando il figlio nelle mani di chi consideravano una persona di fiducia. Purtroppo, quel giorno, il trentaseienne ha abusato del minore per l'ennesima volta, registrando le violenze su video e inviandoli in un canale di distribuzione di materiale pedopornografico nel dark web. I video sono stati notati da account australiani, attirando l'attenzione di un agente sotto copertura che stava dando la caccia ai pedofili. Nel pc del 36enne sono stati trovati 20mila file pedopornografici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA