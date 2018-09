Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora dei crolli a Roma: precisamente a via Via di Porta Castello, a borgo Pio, tra via di Traspontina e e via diDai due granti archi, infatti, si stanno staccando dei frammenti, che rischiano di colpire le macchine e i pedoni che passano sotto gli stessi. Sul luogo sono arrivati i vigili e le squadre di tecnici che sono già al lavoro per sistemare la situazione e impedire che altri frammenti si stacchino dalla volta dell'arco.