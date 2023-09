Antica Roma, l'ossessione degli uomini è alle stelle: ecco cosa rivela un sondaggio sui social

Un trend dei social ci porta a parlare di una vera e propria "ossessione" per l'Antica Roma da parte degli uomini. Mike Duncan, rinomato per il suo podcast "History of Rome" e il libro "The Storm Before the Storm" è diventato un inaspettato protagonista in questo fenomeno virale. Cosa ha combinato la star dei social che parla di Roma e delle sue bellezze del passato? Scopriamolo insieme.

Antica Roma: l'ossessione deli uomini

Ciò che è intrigante è come questo trend social sia stato prevalentemente genderizzato. Perché dai social network sembra che gli uomini siano ossessionati dall'antico Impero Romano? Duncan ha offerto spiegazioni su questo fenomeno.

L’attrattiva dell'antica Roma per gli uomini potrebbe derivare dalla sua storia militare e dalla percezione di grandiosità associata alla sua élite.

