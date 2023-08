Covid, la variante Eris in Italia: è la più diffusa al mondo. Ecco i sintomi (senza febbre)​

Il Covid non molla la presa. La nuova variante Eris è in Italia ed è diventata in pochissimo tempo la seconda più diffusa al mondo. Il pool di esperti internazionali che monitora le varianti di Sars-Cov-2, dando un nome - piuttosto evocativo - a quelle principali, l'ha subito ribattezzata Eris, come il pianeta nano scoperto nel 2003, uno dei più grandi conosciuti nel nostro sistema solare, chiamato così in onore dell'antica dea greca della discordia.

In particolare, a richiamare l'attenzione degli esperti è la sottovariante Eg.5.1, in aumento nel Regno Unito, dove - secondo il Daily Mail - rappresenta circa l'11,8% dei casi di Covid-19, ma anche negli Usa, dove ha preso il sopravvento sulle altre e la circolazione del virus è in crescita. Ma scopriamo insieme i sintomi della nuova variante.