Notte di San Lorenzo: dieci luoghi speciali in Italia dove aspettare le stelle cadenti

di Sabrina Quartieri

La volta celeste ammantata di stelle e il naso all’insù di chi aspetta che gli astri vadano in picchiata, per confessare loro desideri e sperare che si avverino. È la magia che si compie la notte di San Lorenzo, attesa come ogni anno il 10 agosto, giorno speciale per le intense emozioni che regala, a colpi di voli luminosi. Durante la stagione estiva, infatti, la Terra passa attraverso lo sciame delle Perseidi, meteore scintillanti chiamate comunemente stelle cadenti o Lacrime di San Lorenzo che, intorno alla metà di questo mese, sono molto frequenti. Ma per uno spettacolo a occhio nudo garantito, l’inquinamento luminoso deve essere basso. Ecco, allora, dieci luoghi su e giù per l’Italia tra città, mare e montagna, dove chi ha in serbo un desiderio da esprimere non resterà deluso.

Val d'Ega - Osservatorio Astronomico © David Gruber

Sull’Appia antica a Roma: un’oasi urbana inesplorata e indisturbata, vicino al centro storico, ma fuori dalle mura e, quindi, dalle zone più luminose della Capitale. Lungo la strada acciottolata dove si correva con le bighe per raggiungere il cuore della città, si respirano ancora i fasti dell’Impero, mentre si procede col naso all’insù, passeggiando tra millenari ruderi di mausolei e acquedotti. Al calare del sole, quando il cielo si oscura, brilla, infatti, l’Appia antica della sua magia sospesa nel tempo e nel suo placido fluire delle ore tarde invita romani e forestieri a una romantica camminata mano nella mano in attesa delle stelle cadenti.

Nel Terrazzo dei Desideri del Su Gologone: un hotel-icona nel cuore del Supramonte, in Sardegna, con vista incantevole sul Monte Corrasi, dove ogni sabato sera si osservano le stelle con gli astronomi nuoresi e i loro telescopi professionali, grazie all’assenza di inquinamento luminoso. Ma non solo: sul posto, il cielo è un vivace alternarsi di stelle cadenti visibili a occhio nudo. Prenotando l’esperienza di dormire in una tipica casa dei pastori, il Pinnetthu, invece, si cena con i prodotti tipici, mentre si ascoltano le loro affascinanti storie davanti al fuoco e sotto un cielo stellato surreale.

A Ginostra a Stromboli: un remoto lembo di terra con un pugno di case, sotto una volta celeste che sembra polvere di stelle. Raggiungibile solo via mare, questa zona giace sull’isola delle Eolie celebre per lo spettacolo della sciara del fuoco del vulcano, che si riversa nelle acque blu del mare siciliano di Stromboli. Per una serata ancora più indimenticabile, si cena nella panoramica terrazza del ristorante L’Incontro, per provare la pasta con i capperi o del pesce fresco, prima di essere rapiti dal più bel luccichio stellare che si possa desiderare.

Nella Terrazza Due Golfi sul Vesuvio: un affaccio panoramico, un bar-braceria dai prezzi popolari e un’area picnic con le panchine su un pavimento di lava, sotto le stelle che non finiscono mai. L’insegna si trova a Contrada Osservatorio a Ercolano (Napoli) ed è un posto del cuore per molti “local” a caccia di luoghi romantici: la sessione di coppia di astro-turismo “fai da te” arriva dopo una appagante cenetta al cospetto del Vesuvio a base di grigliate e cocktail al basilico fresco, coltivato a km zero nelle generose terre vulcaniche dell’azienda agricola interna.

A Borgotufi tra l’Alto Molise e l’Abruzzo: la sensazione che le stelle si possano toccare con le dita è frequente, quando si vive la piazzetta panoramica di Borgotufi, l’albergo diffuso di Castel del Giudice (Isernia).

A Borgo La Chiaracia Resort & Spa (Terni): sull’Altopiano dell’Alfina in Umbria, al confine con il Lazio, il 10 agosto va in scena la speciale notte del gusto e del relax “en plein air” nel giardino del panoramico Borgo La Chiaracia Resort & Spa. È l’esclusiva «Cena sotto le Stelle» con la cucina concreta e allo stesso tempo visionaria dell’Executive Chef Daniele Auricchio, giovane talento campano. Il tutto, allietato dalla musica dal vivo di un virtuoso chitarrista in concerto sotto il manto di stelle cadenti delle Perseidi. Al termine della cena, le luci si spengono per consentire la massima visibilità delle Lacrime di San Lorenzo.

Nella Bubble suite dell’Antico Podere San Francesco (Livorno): guardare le stelle e vivere un’esperienza straordinaria in un ambiente unico che lascia ricordi indelebili e un senso di meraviglia: è la nuova e confortevole Bubble Suite dell’Antico Podere San Francesco, una camera speciale all’interno del parco in mezzo all’oliveta storica. Le coppie hanno la possibilità di dormire dentro una vera e propria bolla, pensata come una Suite, per 80 mq con le pareti e il soffitto trasparenti dalla forma sferica, una vasca e un climatizzatore per le serate estive più calde. Per raggiungere il posto, si arriva a Vada, in provincia di Livorno, nel cuore della Costa degli Etruschi.

A Col Drusciè a Cortina d’Ampezzo: le emozioni ad alta quota per una notte di San Lorenzo a un passo dal cielo! La location d’eccezione è al termine della corsa a bordo della nuova cabinovia che conduce a Col Druscié, dove al Masi Wine Bar al Druscié la cena è spettacolare: i tavoli regalano una vista privilegiata verso le luminose stelle sopra la “Perla delle Dolomiti”, l’elegante cittadina di montagna del Bellunese.

Negli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (Bolzano): dormire sotto un “tetto di stelle”, in uno spazio nella natura da togliere il fiato. Tra alberi, acqua e cielo, gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See sono i gioielli di vetro e legno incastonati nel paesaggio Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Un soggiorno di assoluta pace in quel silenzio ristoratore che permette di contemplare le bellezze dell’Alto Adige di notte, che si mostrano senza veli grazie a una copertura trasparente all’esterno dei “glass cube” ecologici affacciati sul Lago di Dobbiaco.

All’Astrovillaggio della Val d’Ega (Alto Adige): sulle vette dolomitiche, per una vacanza magica in occasione della notte di San Lorenzo. Grazie al primo Astrovillaggio d’Europa - composto dalle località di Collepietra, San Valentino in Campo nel comune di Cornedo all'Isarco e Cardano - ci si ritrova immersi in un microcosmo che ispira passeggiate notturne con osservazione delle stelle, attività entusiasmanti al Planetarium Alto Adige e camminate guidate lungo il “Sentiero dei Pianeti” e il “Sentiero delle Stelle”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA