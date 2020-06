Algerino molesta ragazze minorenni in spiaggia: rischia il linciaggio, poi l'arresto

Panico ieri in spiaggia, in uno stabilimento a. Un algerino ha iniziato a molestare verbalmente due ragazze minorenni scatenando la rabbia di alcune persone che. L'intervento della polizia ha riportato la calma, ma un romano di 26 anni è intervenuto in aiuto dell'algerino e si è scagliato contro la volante.Il romano è stato arrestato dagli agenti per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento dei beni dello Stato, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'algerino è stato anche denunciato a piede libero per molestie sessuali e il romano per favoreggiamento. Entrambi sono finiti ai domiciliati in attesa del giudizio per direttissima.