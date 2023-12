Incidente auto furgone, morto Alessio Dell'Uomo: il 23enne era un allievo della Guardia di Finanza

di Redazione web

Choc in Ciociaria. Incidente stradale mortale questa mattina sulla Strada Provinciale Pietra Bianca, la via che collega la località Tecchiena di Alatri con l'imbocco per la superstrada Ferentino - Sora - Cassino.

La dinamica

Qui un'utilitaria si è scontrata con un furgone, un impatto talmente violento che non ha lasciato scampo ad Alessio Dell'Uomo, 23 anni, che si trovava a bordo dell'auto: era un allievo della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza tornato ad Alatri per le festività di Natale.

Elicottero

Inutili i tentativi di rianimare il giovane operati dal personale sanitario del 118 di Frosinone, intervenuto sul posto insieme ai colleghi di un'eliambulanza con la quale trasferire a Roma il ferito; l'elicottero è ripartito vuoto. I carabinieri ora si stanno occupando dei rilievi con i quali ricostruire la dinamica e le responsabilità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA