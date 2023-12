Incidente sulla Casilina, 17enne senza patente si scontra con un'autoambulanza. Due feriti gravi, il paziente estratto dalle lamiere

di Redazione web

Ha preso di nascosto l'auto della madre e senza patente si è messo alla guida di una Nissan. Un diciassettenne residente a Cervaro, paese in provincia di Cassino, si è scontrato con un'ambulanza che stava percorrendo a sirene spiegate la Casilina con a bordo un paziente.

A bordo dell'ambulanza c'era anche il paziente

L'autista, l'infermiere e il paziente trasportato da una ambulanza in servizio 118 presso l'ospedale di Cassino, sono rimasti tutti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Casilina a Cervaro, località Sordella. Il mezzo di soccorso, alle 7:30 circa, aveva appena compiuto un intervento e stava portando la persona soccorsa in ospedale quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata violentemente con una Nissan Qashqai. Devastante l'impatto tra i due mezzi. Oltre agli occupanti dell'ambulanza, ferito anche il conducente dell'auto, che risulterebbe essere un 17enne senza patente che guidava l'auto della madre. I vigili del fuoco di Cassino sono intervenuti prontamente e hanno dovuto liberare dalle lamiere gli occupanti del veicolo del 118. Sul posto oltre ai pompieri anche altre ambulanze e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 11:25

