Ecco l'albero di Natale di Roma, dedicato alla Costituzione: la cerimonia in Campidoglio con il sindaco Gualtieri

di Redazione Web

In Piazza del Campidoglio si accende l'Albero di Natale dedicato alla Costituzione Italiana. L'idea è della presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, che ha partecipato alla cerimonia insieme al sindaco Roberto Gualtieri, ai consiglieri e agli assessori capitolini econ la partecipazione di Claudia Gerini e Francesca Manzini. Durante l'evento, la banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito una bellissima esibizione.

«Un documento che ha plasmato i principi su cui si fonda la nostra società»

Alto circa 10 metri, l'albero richiama i principi della Carta Costituzionale. Accanto, un libro multimediale e interattivo permette di accedere a video illustrativi degli articoli costituzionali tramite qr code.

«Quest'anno l'Albero in Piazza del Campidoglio riveste un significato particolare - ha spiegato la presidente Celli - poiché è dedicato al 75° anniversario della Costituzione Italiana. Un documento che ha plasmato i principi su cui si fonda la nostra società. Così come l'Albero è un simbolo intramontabile del Natale, la Carta costituzionale è il faro che illumina e guida la vita democratica e civile del nostro Paese. Un'iniziativa che si affianca al Tour che in questi mesi abbiamo fatto in tutti i 15 Municipi per incontrare e far conoscere ai più giovani i valori costituzionali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 20:53

