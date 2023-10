Al via il restauro di ville e giardini, gare per 32 milioni di euro

di Lorena Loiacono

Lorena Loiacono

Dal parco della Caffarella a piazza mazzini, da Muratella a Villa Glori: il verde di Roma si rifà il look con restauri e nuove alberature. Saranno 11 gli interventi che porteranno nuovo ossigeno agli spazi all’aperto della Capitale, con un investimento su 32 milioni di euro. Il dipartimento alla tutela ambientale ha pubblicato infatti sulla piattaforma web, per l'affidamento di appalti di lavori e servizi per la pubblica amministrazione, gli 11 avvisi di manifestazione di interesse a candidarsi alle gare d’appalto e gli operatori interessati hanno tempo fino al 6 novembre per candidarsi. Sono previsti quindi i lavori di riqualificazione di Villa Aldobrandini, gli interventi per 6 milioni di euro di manutenzione delle alberature stradali, la ristrutturazione e l'ampliamento del canile rifugio di Muratella con la realizzazione, al suo interno, di un ospedale veterinario pubblico. Tra gli interventi compresi in questa tranche di appalti sono previsti anche il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso del Casale della Vaccareccia, all’interno della tenuta della Caffarella, per un investimento di 6.5 milioni di euro, sono stanziati i fondi per un investimento di circa 2 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature stradali con la messa a dimora di 1.200 nuovi alberi e la rimozione di oltre 500 ceppaie in 9 municipi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 06:00

