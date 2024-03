Aggredita e abusata per strada, viene messa in salvo da un passante: «Vistose ferite al volto». Arrestato un 29enne

di Redazione Web

Una serata come le altre, che in pochi attimi si è trasformata in un incubo. Mentre tornava a casa dopo una serata passata con gli amici, una donna di 43 anni è stata colta di sorpresa tra le vie buie del quartiere Pigneto di Roma: aggredita e abusata da uno sconosciuto, la violenza ha avuto fine solo grazie a un passante che ha messo in fuga l'uomo, evitando il peggio.

L'assalitore

Il presunto assalitore, un 29enne egiziano irregolare e incensurato, è stato arrestato. La vittima ha riportato vistose ferite da colluttazione al volto. Visitata in ospedale, è stata dimessa con dieci giorni di prognosi.

Le indagini

L'aggressione risale al 2 marzo scorso ma l'uomo, dopo le indagini dei carabinieri, è stato fermato giovedì 21 marzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA