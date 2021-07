Gianluigi De Palo su Leggo: «L'anti-razzismo in ginocchio»

«Papà, me per te i giocatori della Nazionale si inginocchieranno contro il Belgio?». Gabriele, fissato con il calcio e attento lettore estivo di quotidiani sportivi mi fa questa domanda un paio di volte al giorno, ormai. Non mi chiede se giocherà Immobile o Belotti, ma se i nostri giocatori si inginocchieranno. Follia del tempo attuale, dove la politica è riuscita a trasformare qualcosa di serio e bello, come l'antirazzismo, in qualcosa di ideologico. Oggi se ti inginocchi vince una parte politica, se non ti inginocchi ne vince un'altra. Io credo che a forza di insistere con queste contrapposizioni quotidiane, la gente si sia davvero stufata di doversi per forza schierare. Il mondo è complesso e dietro a queste mode imposte c'è molto altro. Ci sono persone a cui non interessa che si inginocchino o meno, ma contrastano il razzismo ogni giorno con un lavoro silenzioso e lo fanno da sempre perché hanno chiaro il valore della persona umana. Smettiamo di dividerci di fronte ad un obiettivo, piuttosto non perdiamolo di vista!

occhidipadre@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 08:19

