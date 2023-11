La vita è bella ma è tosta

Ieri mattina un figlio è venuto preoccupato nel lettone, ponendomi questioni a suo modo di vedere determinanti. «La vita fa schifo: ho preso un brutto voto a scuola, ho perso al Fantacalcio, ho litigato con il mio migliore amico e piove». Sembrano sciocchezze rispetto ai veri problemi, ma se ripenso alla mia infanzia, mi accorgo che le mie inquietudini erano molto simili. Ogni età ha le sue preoccupazioni: c’è un tempo per ogni cosa. E allora ho ripensato al mio amico Tony, venuto a mancare pochi giorni fa. 46 anni sono pochi per andarsene. Quante chiacchierate fruttuose alla fontanella dell’oratorio, quante litigate su questioni politiche e religiose. E mi manca quella spensieratezza, quel passare pomeriggi interi dietro un pallone da basket, raccontandoci i nostri sogni e le nostre speranze, cercando tra un canestro e l’altro di rispondere alle grandi domande della vita. Alla fine, ti rendi conto che la vita è bella e tosta e che i problemi di tuo figlio non sono poi così piccoli per le sue piccole spalle.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA