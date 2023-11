La fretta e la calma

È ormai qualche settimana che di prima mattina, mentre ancora albeggia, vengo svegliato dalle urla lancinanti dei miei figli che litigano. Il perché? Semplice: Giovanni intima a Therese di sbrigarsi se vuole un passaggio in motorino e lei tergiversa facendolo andare su tutte le furie. Due rigidità che si scontrano ogni santo giorno. Il problema non è tanto caratteriale (anche se Therese quando vuole sa provocare come pochi), quanto “temporale”. Mi spiego meglio: la conflittualità aumenta quando c’è una scadenza, quando bisogna sbrigarsi, quando qualcuno ci mette fretta. La stessa cosa avviene con Gabriele: se gli amici non hanno ancora citofonato per andare a scuola è la persona più tenera della terra, se sente lo squillo si trasforma. La calma e la gentilezza lasciano il posto alla smania e all’inquietudine. Quante famiglie litigano per la fretta delle nostre vite? Quante coppie vanno in crisi per la mancanza di tempo per dialogare? Quante ferite ci facciamo per la frenesia delle nostre giornate? Mia madre mi diceva sempre: la calma è la virtù dei forti. Niente di più vero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 06:00

