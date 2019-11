Valtellina Wine Trail, si corre tra vigneti e cantine: 2.500 trail runner da tutto il mondo

Valtellina Wine Trail

Ormai ci siamo: è la settimana del. Ideata da Marco De Gasperi, campione di corsa in montagna: tutto è ormai pronto per sabato 9 novembre. Confermato il programma, che vede tre gare sulle distanze di 42, 21 e 12 km, per le quali sono attesi 2500 trail runner provenienti da 33 differenti nazioni, tra cui Singapore, Stati Uniti e Nuova Zelanda, sostenuti da ben 250 volontari che, dietro le quinte, lavorano per il buon esito della manifestazione. Una gara unica: si corre tra i vigneti e le cantine del territorio valtellinese, degustando i prodotti tipici della zona.Numeri alla mano, iltaglia il traguardo di questa 7ª edizione confermandosi tra gli appuntamenti più partecipati e internazionali del panorama trail, come dimostrano le iscrizioni andate regolarmente sold-out con mesi di anticipo. Un successo che si deve al suo percorso unico alRinnovata anche per il 2019 la partnership con Rigamonti, leader nella produzione della bresaola della Valtellina IGP, storica azienda valtellinese radicata sul territorio, title sponsor della manifestazione. Alla presentazione l’ad di Rigamonti, Claudio Palladi, ha ricordato: «Ilè una gara sportiva affine ai nostri valori e unica nel suo genere. Il claim “le grandi sfide ci uniscono” vuole testimoniare proprio lo spirito che accomuna Rigamonti e la Valle, unite dalla voglia di crescere e da una profonda simbiosi. Un omaggio alla Valtellina che è anche un modo per cercare di restituire al territorio in cui Rigamonti è nata - e su cui abbiamo intenzione di continuare ad investire - un po’della ricchezza ricevuta».Anche Edison - la società energetica più antica d’Europa, storicamente presente con le proprie centrali idroelettriche nella provincia di Sondrio - sostiene, per il secondo anno consecutivo il Valtelina Wine Trail.Sponsor tecnico dell’evento sarà nuovamente Hoka One One, brand leader nel settore del trail running che ha ormai legato il proprio nome a quello delRispetto alla precedente edizione, andata in scena in versione “by night”, le partenze delle due competizioni più lunghe saranno date alle ore 12. Una scelta calibrata sull’esperienza maturata lo scorso anno, che permetterà ai concorrenti di correre nelle ore più calde della giornata godendosi i colori dell’autunno nei filari di Valtellina e giungere in Piazza Garibaldi ain tempo per quella che, ormai, è diventata la grande festa di fine stagione. Per la 12 km, invece, il via sarà dato alle 10 di mattina. Ciò permetterà anche ai runner della prova breve di essere accolti al traguardo con tutti gli onori del caso. Alla sera di sabato grande festa in piazza con cena a base di prodotti tipici e vini della Valtellina. Il modo migliore per riprendere le energie dopo lo sforzo.