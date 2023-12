Impiegato lascia il lavoro per trasferirsi ai Caraibi, poi cambia idea: «Abbiamo incontrato ostacoli e difficoltà, alla fine a prevalere è stata la nostalgia»

di Tommaso Cometti

È raro riuscire a cambiare radicalmente stile di vita, per trasferirsi in un altro posto. Ancor più inconsueto, però, è tornare sui propri passi, a causa della nostalgia di casa: è accaduto a Antonio Iannone, 45enne di Albiolo (Como). Come riporta il Corriere l'uomo, insieme alla sua famiglia, aveva scelto di trasferirsi ai Caraibi, per iniziare una vita completamente diversa; successivamentte, però, Iannone ha deciso di tornare in Italia.

La storia di Antonio Iannone

Iannone era un frontaliere, impiegato in una ditta farmaceutica svizzera. Sua moglie, invece, era un' operatrice sanitaria. «Certamente avevamo due stipendi invidiabili, nell’ordine del triplo rispetto a quelli italiani», ha raccontato il 45enne. Iannone, però, sentiva l'esigenza di cambiare: «Io avevo una vita stabile e uno stipendio buono e garantito, ma non ero più soddisfatto. Mi stavo spegnendo. Non avevo più stimoli».

Così Iannone e sua moglie, con la loro figlia di 6 anni, hanno scelto di trasferirsi ai Caraibi. «I nostri stipendi ci hanno permesso di trasferirci – ha spiegato il comasco -.

Le difficoltà

Queste le parole di Iannone: «La vita lì è cara. Le materie prime per cucinare vengono tutte importate. Non è facile neppure entrare in relazione con la popolazione locale e trovare personale».

Il ripensamento

Infine, dopo un paio d'anni, la famiglia Iannone ha scelto di tornare in Italia. Il 45enne, però, ha scelto di non tornare al vecchio lavoro: «Mia moglie è tornata al suo vecchio lavoro - ha raccontato Iannone -. Io, assaporata la libertà che ha un imprenditore non sono tornato indietro: ho fatto formazione e mi sono specializzato nel cibo, nell’innovazione in campo alimentare. Il mio amico è rimasto ad Aruba, ha sposato una donna dell’isola e la sua vita è quella. Conosco altri italiani che sono rimasti, ma è bene sapere che non ci sono solo lati positivi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA