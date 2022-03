Un uomo è in gravissime condizioni dopo che è stato accoltellato in strada questo pomeriggio intorno alle 16 in via Giambellino alla periferia Ovest di Milano.

Sul posto il personale del 118 ha iniziato a rianimarlo e lo ha trasportato all'ospedale San Paolo. Sul posto anche la polizia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 17:13

