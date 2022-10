Movida d'assalto: due ragazzi picchiati e accoltellati senza motivo. A Porta Romana baby rapinatori sfondano una vetrina

di Greta Posca

Un altro fine settimana all'insegna di ferimenti e rapine nelle zone della movida. Come quanto è accaduto a due ragazzi italiani, di 20 e 23 anni, che sono stati aggrediti nella notte tra sabato e domenica, verso le 4, in centro, in via Panfilo Castaldi, a due passi da piazza Repubblica, nella zona del divertimento di Porta Venezia.

AGGRESSIONE I due giovani hanno raccontato di essere stati assaliti da due persone descritte come stranieri che li hanno presi a calci e pugni e feriti lievemente con un coltello uno alla schiena e l'altro sotto una spalla. I due stati trasportati, in codice verde, all'Istituto Città Studi. I giovani si sono rifugiati in un albergo, il Baviera Mokimba Hotels, da dove è stata chiamata la polizia. Agli agenti hanno detto di non sapere il motivo dell'aggressione. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine per verificare la versione delle due vittime.

RAPINA IN NOTTURNA Non una aggressione ma una rapina in piena regola, sempre nella notte fra sabato e domenica, quella invece avvenuta in corso di Porta Romana. Qui due ragazzini hanno sfondato la vetrina del negozio e hanno portato via la cassa. Si tratta di due minori di 17 anni, ma sono stati arrestati. Hanno sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento Bernini Philosopy e hanno asportato il registratore-cassa. Sono stati però arrestati praticamente in tempo reale dalla polizia. A finire in manette sono stati un marocchino e un algerino, di 17 anni, il primo dei quali con precedenti.

Gli agenti della Volante della Questura li hanno bloccati nella stessa strada dell'esercizio commerciale, mentre erano intenti a cercare di aprire la cassa. Devono rispondere di furto aggravato in concorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA