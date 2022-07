Milano, nubifragio in serata: tuoni, fulmini e vento. Protezione civile in allerta. Grandine a Lodi

È in corso a Milano un forte temporale con tuoni e fulmini che hanno preceduto la pioggia che ha iniziato a scendere poco dopo le 22. Da giorni era previsto un cambio del tempo in città e infatti era stata diramata l'allerta meteo, di rischio ordinario, dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia.

MALTEMPO: TUONI E FULMINI, FORTE TEMPORALE A MILANO

È attivo infatti il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. La pioggia, prima debole, è diventata più intensa con numerosi tuoni e fulmini. Come sempre monitorato il Seveso con il rischio allagamenti.

Già lunedì sera a Milano si era scatenato un violento nubifragio con vento forte e pioggia. In giornata le temperature erano lievemente scese, ma il caldo era rimasto opprimente. Nella serata di martedì un nuovo violento temporale.

MALTEMPO: FORTE GRANDINATA A LODI

Una violentissima grandinata, con temporale, si sta abbattendo sulla città di Lodi e sono decine le chiamate che stanno arrivando ai vigili del fuoco per richieste di aiuto, danni a tetti e segnalazione di alberi caduti. Ingenti i danni alle vetture tra vetri spaccati e carrozzerie pesantemente ammaccate.

MALTEMPO: SALVATI 16 SCOUT DI MILANO BLOCCATI IN MONTAGNA

Sono tutti salvi gli scout milanesi bloccati in montagna dall'improvvisa ondata di maltempo. Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno sono riuscite a raggiungere e portare in salvo il gruppo di scout sorpreso in serata da un violento nubifragio sulle Alpi Orobie, in territorio comunale di Gerola Alta.

Sono stati tutti portati in salvo dopo l'Sos lanciato perché bloccati dalla fitta nebbia e dalla forte grandinata. Si tratta di complessivamente 16 giovani della provincia di Milano, fra cui una ragazza ferita a un braccio per una caduta. Erano impossibilitati a muoversi perché le passerelle travolte dalle acque in piena dei torrenti. Un gruppo è stato accompagnato davanti al bar Cioki di Pescegallo e un altro gruppo al rifugio Salmurano. Tutti spaventati, infreddoliti. In attesa di un pò di caldo per riprendersi dall«avventura.

