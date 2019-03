Stramilano, metro Duomo e strade chiuse, bus deviati: tutte le informazioni per muoversi a Milano

Stramilano, Atm ha previsto una serie di interventi sul tradizionale percorso di tram e di bus che transitano in prossimità del percorso. Inoltre, dall'inizio del servizio e fino al termine della gara sportiva, su disposizione della pubblica autorità, la metropolitana di Duomo sarà chiusa. Tutte le informazioni sulle linee modificate sono disponibili sul sito e sull'app mobile di Atm.



Stramilano, tutti di corsa: la carica dei 60mila runner invade Milano



Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dall'inizio del servizio fino al termine della gara sarà chiusa la stazione M1 e M3 di Duomo. Per cambiare linea è possibile usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere la piazza del Duomo è possibile usare le stazioni limitrofe di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. In alternativa all'ATM Point di Duomo, sono a disposizione dei clienti gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30. Di seguito le linee maggiormente coinvolte: tram: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27; bus 43, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 73, 78, 84 e 94. È possibile utilizzare le metropolitane nelle tratte non servite dalle linee di superficie. A partire dalle 13:30 circa, orario previsto per il termine della gara sportiva, il regolare servizio delle linee di superficie verrà ripristinato gradualmente. Domenica 24 marzo, dalle 6 alle 13:30 circa, per consentire il passaggio dellaha previsto una serie di interventi sul tradizionale percorso die diche transitano in prossimità del percorso. Inoltre, dall'inizio del servizio e fino al termine della gara sportiva, su disposizione della pubblica autorità, ladisarà. Tutte le informazioni sulle linee modificate sono disponibili sul sito e sull'app mobile di Atm.Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dall'inizio del servizio fino al termine della gara sarà chiusa la stazione M1 e M3 di Duomo. Per cambiare linea è possibile usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere la piazza del Duomo è possibile usare le stazioni limitrofe di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. In alternativa all'ATM Point di Duomo, sono a disposizione dei clienti gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30. Di seguito le linee maggiormente coinvolte: tram: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27; bus 43, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 73, 78, 84 e 94. È possibile utilizzare le metropolitane nelle tratte non servite dalle linee di superficie. A partire dalle 13:30 circa, orario previsto per il termine della gara sportiva, il regolare servizio delle linee di superficie verrà ripristinato gradualmente.

Di seguito il dettaglio delle variazioni delle linee.

TRAM 1, dalle 6:30 alle 13. Devia il percorso in entrambe le direzioni tra piazza della Repubblica e viale Certosa, passando per Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5 e piazza Firenze. Non passa in via Manzoni, Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1 M2; TRAM 2, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Negrelli - Lorenteggio (passando per viale Coni Zugna, piazza Napoli, via Giambellino) e Bausan - Monumentale M5. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1 e Lanza M2; TRAM 3, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza Tirana. Non passa dalle Colonne di San Lorenzo e Duomo M1 M3; TRAM 4, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Niguarda/Parco Nord e Monumentale M5. Non passa per Lanza M2 e Cairoli M1; TRAM 10, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra piazza 24 Maggio - piazzale Segesta e tra viale Lunigiana - Monumentale M5; TRAM 12, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Roserio e Parco Nord. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1, Lanza M2, Missori M3 e piazza Cinque Giornate; TRAM 14, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio su due tratte: Lorenteggio - Gratosoglio e Cimitero Maggiore - piazzale Lagosta. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1 e Lanza M2; TRAM 15, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Rozzano e via Teulliè/Giambologna (Porta Lodovica). Non passa in corso Italia, Missori M3 e Duomo M1 M3; TRAM 16, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Axum e Stazione Genova M2, passando per viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, piazzale Baracca, corso Vercelli. Non passa in Cordusio M1, Duomo M1 M3, Missori M3 e Crocetta M3. Sono in servizio bus di collegamento fra piazzale Medaglie d'Oro e Monte Velino; TRAM 19, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Cacciatori delle Alpi e Lambrate FS M2 passando per piazzale Oberdan, Repubblica M3, viale Monte Grappa, Cimitero Monumentale M5, Cenisio M5, piazza Firenze, piazzale Accursio e viale Espinasse. Non passa per Duomo M1 M3 e Missori M3; TRAM 24, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Vigentino e via Ripamonti /viale Bligny, poi devia per viale Bligny fino a Stazione Genova M2, passando per Porta Lodovica, piazza 24 Maggio e corso Colombo. Non passa per Crocetta M3, Missori M3 e piazza Fontana; TRAM 27, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra viale Ungheria e Porta Lodovica, passando per viale Monte Nero, piazzale Medaglie d'Oro e viale Bligny. Non passa in corso di Porta Vittoria e piazza Fontana; BUS 43, dalle 10 alle 13:30. Cambia il percorso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Gioia/Don Sturzo e corso Sempione, passando in Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

