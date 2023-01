Stazione Garibaldi, apre la food hall: bar, caffetteria, steakhouse e fast food

di Paola Pastorini

Dopo anni in cui bere un caffè dopo le 21 a Garibaldi era un'impresa, ecco la nuova food hall in stazione. Bar, caffetteria, steakhouse, fast food. Ieri taglio del nastro: gli spazi sono frutto di un investimento da parte di Chef Express (4,7 milioni) e il polo è realizzato in partnership con Altagares e Rfi-Rete Ferroviaria Italiana. Nell'area che affaccia su piazzale Freud ci sono McDonald's, la cucina messicana di Billy Tacos e un bar-caffetteria a marchio Panella.

Nelle prossime settimane, al piano superiore, apriranno l'asiatico Wagamama e una steakhouse di Roadhouse. Nei nuovi locali lavoreranno a regime circa 100 persone. Per il presidente lombardo Attilio Fontana è una «bella rappresentazione di ciò che sta succedendo nella Regione, che è uno dei principali luoghi di attrattività per investimenti esteri» destinati «ad aumentare».

