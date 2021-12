Cosa ci fanno tanti Spiderman al Niguarda? Un’invasione per combattere il Covid e le malattie nelle pediatrie

Giovedì 30 dicembre l’ospedale Niguarda sarà invaso dagli uomini ragno: andranno nelle pediatrie a portare il sorriso ai bambini ricoverati. In occasione della proiezione gratuita del film Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema dell'ospedale (Blocco Nord piano -1), i corridoi saranno pieni di super eroi: i tanti uomini ragno porteranno un po’ di allegria nei reparti di pediatria dell’ospedale e negli spazi dedicati alla cineterapia.

A fare gli onori di casa sarà lo Spider-Man, Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua instancabile presenza negli ospedali italiani si è guadagnato un importante riconoscimento consegnato dal presidente Sergio Mattarella e anche un’udienza in costume da papa Francesco, il quale lo ha abbracciato.

Prima della proiezione del film, Mattia Villardita porterà tanti regali ai baby degenti.

