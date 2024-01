Spari e insulti contro gli agenti di polizia: trapper 22enne nei guai a Milano

La polizia ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un trapper di 22 anni Keta, noto sui social come "Keta20148", indiziato dei reati di porto abusivo di arma e oltraggio a pubblico ufficiale. L'attività di indagine nei confronti del trapper milanese, di origini tunisine, è stata avviata immediatamente dopo la pubblicazione da parte dello stesso, di un video in diretta sul suo account Instagram, girato durante i festeggiamenti di Capodanno nel quartiere di San Siro a Milano: nella circostanza, in via Zamagna e nelle strade limitrofe, un folto numero di giovani, per la gran parte di origini nordafricane, stava tentando di dare fuoco ad accumuli di rifiuti e masserizie da loro accatastate iniziando, al contempo, una vera e propria sassaiola nei confronti delle forze di polizia che erano state posizionate in zona per il servizio disposto dalla Questura di Milano.

In tale frangente, il trapper, unito alla folla di giovani, ha avviato una diretta video sul canale social, durata ben 10 minuti, con l'evidente finalità di riprendere le azioni illecite in corso e, improvvisamente, il 22enne ha estratto una pistola e, insultando la Polizia, ha esploso alcuni colpi ad altezza uomo, all'indirizzo dei reparti inquadrati approfittando del fatto che, dato il frastuono dei festeggiamenti e la distanza dalle forze dell'ordine impegnate in zona, la sua azione non potesse essere notata dagli agenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA