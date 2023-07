Sofia uccisa a 20 anni dall'ex fidanzato, gli amici: «I genitori di lei lo trattavano come un figlio. Si erano lasciati un paio di volte»

Si erano fidanzati da ragazzini Sofia Castelli e Zakaria Atqaoui, l'ex che questa notte l'ha uccisa a Cologno Monzese, alle porte di Milano. «I genitori di Sofia lo trattavano come un figlio», racconta un vecchio amico dei due giovani, sentimentalmente legati per circa quattro anni. Una storia con qualche interruzione: «Si erano lasciati un paio di volte e poi si erano rimessi insieme, come capita sempre tra ragazzi», dicono gli amici. Nell'ultimo periodo Zakaria, 23enne, e Sofia, studentessa ventenne all'università Bicocca e lavoratrice in un supermercato di Cologno Monzese, avevano rotto.

Sofia uccisa a 20 anni dall'ex fidanzato: «Coltellate alla gola, poi ha confessato». Si erano lasciati da poco

Lei ha trascorso la nottata al locale 'The beach club' di Milano

Lei ha trascorso la nottata al locale 'The beach club' di Milano, come testimoniano le storie pubblicate sul suo profilo Instagram fino all'alba di oggi, quando l'ex ha raccontato di averla uccisa con diverse coltellate alla gola.

