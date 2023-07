Sofia uccisa a 20 anni dall'ex fidanzato: «Coltellate alla gola, poi ha confessato». Si erano lasciati da poco

Femminicidio a Milano. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la ex fidanzata e si è poi consegnato confessando il delitto. Il presunto killer è un italiano di origini marocchine, Zakaria Atqaoui, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, che è accusato di aver ucciso, con più coltellate alla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana. La vittima si chiamava Sofia Castelli.

Litiga con la vicina e la uccide con un'accetta: «Non ci ho capito più nulla». Mara, infermiera, aveva 63 anni

Pozzuoli, marito spara e uccide la moglie dopo una lite: poi si toglie la vita davanti ai figli