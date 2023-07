Sofia Castelli, le ultime ore prima di essere uccisa dall'ex fidanzato: la serata in disco e la story all'alba

Una serata spensierata in discoteca con gli amici a Milano, il rientro all'alba con il cielo così bello da meritare una foto. Poi, la morte orribile. Le ultime ore di Sofia Castelli scorrono sul suo profilo social. Su Instagram la giovane ha raccontato i suoi ultimi passi, prima che l'ex fidanzato le togliesse la vita a soli 20 anni, preso da un raptus di follia. Zakaria Atqaoui, italo-marocchino, si è consegnato ai carabinieri poco più tardi e ha raccontato tutto. «L'ho uccisa io, l'ho colpita alla gola con il coltello».

Sofia uccisa a 20 anni dall'ex fidanzato: «Coltellate alla gola, poi ha confessato». Si erano lasciati da poco

Le ultime ore di Sofia

Prima di essere uccisa, Sofia Castelli era stata in discoteca al "Beach Club" di Milano, un locale a est della città vicino al parco Forlanini, frequentato da molti ragazzi della sua età. Ha pubblicato due storie della pista da ballo, una scena confusa, che però aiuta a capire ha passato la serata. Forse, quelle immagini le ha viste anche il suo killer, che ha così deciso di andare a casa sua.

Poi, l'ultima story, alle 5:58. Un palazzo, probabilmente a Cologno Monzese, e il cielo rosso dell'alba.

Il 23enne che ha confessato l'omicidio, avvenuto nell'appartamento della ragazza a Cologno Monzese (Milano), è stato interrogato dal pm di turno. A quanto emerso, i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto a seguito di una lite. I genitori della ragazza, che si trovavano in Sardegna, appresa la notizia stanno rientrando a Cologno.

L'estate spensierata

Su quel profilo Instagram, rimasto attivo come una scatola dei ricordi di Sofia Castelli, ci sono istantanee della sua vita. Soprattutto momenti di vita passati insieme con le amiche a fare cose normali, come andare a ballare o a vedere "Barbie" al cinema. Ieri era stata in piscina. L'ultimo giorno sulla Terra, senza immaginare quel tragico destino che l'avrebbe abbracciata in poche ore.

