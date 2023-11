Shiva, come sta il rapper in carcere? Parlano gli avvocati: «Ecco cos'è successo davvero»

di Alessia Di Fiore

Lo scorso 26 ottobre, il rapper italiano Shiva è stato arrestato per aver sparato a due aggressori davanti al suo studio di registrazione. I capi di accusa sono stati possesso d'arma da fuoco, tentato omicidio e esplosioni pericolose, e oggi il rapper è detenuto nel carcere di San Vittore.

Shiva arrestato, la sua versione: «Mi sono solo difeso da un'aggressione»

Come sta Shiva in carcere

Gli avvocati del rapper hanno finalmente rotto il silenzio e hanno deciso di parlare di ciò che è accaduto: «Non ha mai voluto ferire e tantomeno uccidere qualcuno. Ha solo reagito a delle aggressioni». Andrea Arrigoni, in arte Shiva, pare stia collaborando con la polizia, proprio per evidenziare la sua sola intenzione di difendersi: ha dichiarato infatti di aver sparato verso il basso, proprio per evitare di causare ferite mortali. «Lui sta bene, è sereno e confida nell'azione della giustizia, e non vede l'ora di ricominiare a fare musica, cotando sul' affetto dei suoi fan», hanno dichiarato i legali del rapper.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA