Eugenio in Via Di gioia al Carroponte: «La nostra rivoluzione? Canzoni e piccoli gesti»

di Francesca Binfarè

Amore e rivoluzione al Carroponte. È il tour degli Eugenio in Via di Gioia (Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici), atteso l’8 luglio a Sesto. La band di trentenni torinesi ha appena pubblicato l’album che porta lo stesso titolo del tour, ricco di collaborazioni: Francesca Michielin, Elio, Duffy e il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

Eugenio Cesaro, “Amore e rivoluzione” avrebbe potuto essere anche amore “è” rivoluzione?

«Sì. Una parte importante del cambiamento è l’amore, però servono altri modi per provare ad acciuffare il futuro prima che diventi troppo tardi».

Quali sono i modi?

«Lo studio, la cura di ciò che ci circonda. Siamo sempre stati attenti ai temi dell’ecologia, con i fan abbiamo piantato alberi, nei nostri camerini usiamo borracce e chiediamo quantità ridotte di cibo per evitare sprechi. Con questo disco facciamo un invito all’azione collettiva».

Cosa deve fare la gente?

«Micro azioni individuali per esprimere un bisogno, per farlo recepire dall’alto: è da lì che poi arriva la svolta. Da qualche tempo ci stavano strette le canzoni, con cui raccontiamo perplessità legate al presente. Le canzoni però rischiano di smuovere solo le emozioni, invece bisogna farle maturare perché diventino azioni».

Il concerto ruoterà attorno a questo album?

«Sì, lo faremo integralmente. Abbiamo riarrangiato i brani, nel disco sono molto orchestrali e cinematici. Sul palco saremo in otto, suoneremo anche i fiati - compreso il flauto delle medie e le congas. Non mancheranno i nostri più grandi successi, come Non vedo l’ora di abbracciarti».

Ospiti? Magari il milanese Elio?

«Elio è un’incognita perché è molto impegnato. Ci sono altri ospiti, saranno belle sorprese. Il tour è appena partito ma siamo stati sommersi di messaggi come mai prima. Speriamo accada anche a Milano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 06:05

