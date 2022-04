Salta per gioco sul lucernario ma il plexiglass cede: 12enne precipita nella metro FOTO

Tragedia sfiorata a Milano. Un ragazzino di dodici anni è rimasto ferito in modo non grave ieri sera precipitando nella stazione della linea verde della metropolitana alla fermata di Famagosta, da una sorta di lucernario, con base in cemento e la sommità in plexiglass rinforzato, sul quale era saltato per gioco. Il 12enne, a quanto è stato ricostruito, stava giocando con alcuni amici all'esterno della stazione ed è saltato sulla struttura, rompendola e precipitando per alcuni metri davanti agli occhi dei passeggeri della metro che lo hanno visto cadere dal soffitto.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche una Volante della Questura, una pattuglia della Polizia locale e il personale dell'Atm. Il dodicenne è stato portato in ospedale ma non ha fratture e le sue condizioni non sono gravi. Atm, da parte sua, ha avviato gli opportuni accertamenti per capire quanto è successo. Il tutto è stato ripreso in un video postato sul web.

