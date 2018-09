? Non è semplicemente un hastag ma è la parola d’ordine diche per l’edizione 2018 ha confezionato per i suoi partecipanti un percorso in cui vivere, correndo, lo stupore della prima volta. Domenica 23 settembre l’urban trail organizzato da A&C Consulting con il supporto del Comune di Milano calcherà alcuni luoghi finora inaccessibili al movimento running.Tre le distanze e altrettante le opportunità di mettersi alla prova in uno scenario davvero unico offerto dai monumenti, parchi, spazi al chiuso e all’aperto della città più cosmopolita d’Italia:competitiva valida come Campionato Italiano di Trail Corto – Assoluto e Master Allianz15 km non competitiva Trofeo CityLife Shopping District9,9km non competitiva"Una manifestazione sportiva bella e interessante, una corsa che unisce la passione per lo sport a quella per la nostra città, offrendo percorsi nuovi e innovativi sia per chi ama tenersi in allenamento sia per i professionisti - commentaAssessore allo Sport del Comune di Milano -. In particolare, la Salomon Running essendo un trail restituisce un'immagine della città diversa dal solito, di una Milano da percorrere non solo in pianura ma anche in salita, e da ammirare dall'alto. Questa Amministrazione tiene molto a competizioni di questo tipo perché si inseriscono e concorrono a creare il palinsesto di livello che la nostra città da tempo è in grado di proporre agli sportivi cittadini e non solo: con la sua grande tradizione Milano è un punto di riferimento per gli amanti della corsa, e la Salomon Running è entrata ormai di diritto in questa tradizione".Hai mai scalato di corsa la Torre Allianz? Chi ha affrontato la scalata della torre nelle scorse edizioni non ha dubbi: è un’esperienza veramente unica che mette a dura prova i partecipanti del percorso Allianz Top Cup ma che contemporaneamente regala una grande soddisfazione personale. La speciale vertical run competitiva si sviluppa sui primi 23 piani della Torre Allianz con un dislivello di 100 metri (644 scalini). I primi runner della categoria maschile della categoria femminile più veloci a scalare il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani si aggiudicheranno il Trofeo Allianz Tower giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Hai mai corso all’interno di un centro commerciale? Tra luci, negozi, vetrine e musica soffusa?Domenica 23 settembre tutti e tre i percorsi di Salomon Running Milano transiteranno sull’elegante parquet diper una prima assoluta che combina il running allo shopping, con tanto di scala mobile (ferma durante il passaggio della corsa) come ostacolo da valicare. Hai mai corso in metropolitana? Tutti lo abbiamo fatto, certo, ma non con il pettorale di gara! Salomon Running porterà i partecipanti della prova Allianz Top Cup dove mai nessuna manifestazione di running è transitata: all’interno della stazione metropolitana Cairoli i runner percorreranno un corridoio alternativo rispetto al normale flusso dei passeggeri senza così interferire con il regolare servizio di trasporto pubblico.“Dopo la bella edizione del 2017 a Gavirate, il Campionato Italiano di Trail Corto resta ancora in Lombardia, grazie a questa edizione di Salomon Running Milano, uno degli eventi più innovativi e spettacolari del panorama internazionale del running – commenta il Presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri - Un evento che si sposa al meglio con una Milano tutta da scoprire e da correre tra storia, tradizione e innovazione! Il tutto nella grande bellezza della nostra città e della sua storia millenaria. Salomon Running Milano è da non perdere per chi ama la corsa e l'Atletica; non dimentichiamoci che si parte e si arriva nella casa dell'Atletica Italiana, la mitica Arena che, dal prossimo anno avrà, grazie all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, una nuova e performante pista di atletica leggera".Non solo un riconoscimento simbolico ma un ricordo da conservare con orgoglio. Per questo Salomon Running ha pensato di creare un oggetto strettamente legato alla filosofia della gara. Nelle diverse versioni per le rispettive distanze, le medaglie che verranno consegnate ai finisher sono in legno intagliato, in vero spirito trail.gara competitiva valida come Campionato Italiano di Trail Corto Assoluto e Master Partenza ore 9:00 Arena di Milano. Passaggi più significativi: Ponte delle Gabelle, Brera, Piazza della Scala, Palazzo Marino (Piazza San Fedele), Corso Vittorio Emanuele, Galleria del corso, Palazzo Reale (interno del cortile), Piazza Duomo, Via Dante, Piazza Castello, MM Cairoli, Fossato del Castello Sforzesco, Biblioteca nel parco Sempione, Arco della Pace (sotto), Parco Montestella, Parco del Portello, Mi. CO, Parco CityLife, Galleria CityLife Shopping District, Torre Allianz (23 ° Piano), scalinata di Moliere, Parco Sempione. Arrivo: Arena Civica.corsa non competitiva aperta a tutti. Partenza ore 10:00 Arena Civica. Passaggi più significativi: Arco della Pace (sotto), Parco del Portello, Mi. CO, Parco CityLife, Galleria CityLife Shopping District, Scalinata di Moliere, Parco Sempione, Piazza Castello, Fossato del Castello. Arrivo: Arena Civica. Trofeo “CityLife Shopping District”corsa non competitiva aperta a tutti Partenza ore 10:20 Arena Civica Passaggi più significativi: Arco della Pace (sotto), Mi. CO, Parco CityLife, galleria CityLife Shopping District, Scalinata di Moliere, Parco Sempione, Piazza Castello, Fossato del Castello. Arrivo: Arena Civica.La gara non competitiva CityLife Shopping District “Smart Cup” avrà un vincitore speciale: per aggiudicarsi il Trofeo, infatti, non occorrerà arrivare per primi al traguardo ma aver scattato la foto vincente. Il premio andrà infatti al runner che, durante i 90 minuti di gara, avrà scattato l’immagine più rappresentativa ed emozionante di CityLife Shopping District e l’avrà postata sui suoi social entro le ore 12.00 con l’hashtag #CLSDSmartCup. Il Trofeo è stato disegnato dall’artista Daniele Sigalot il cui lavoro ruota intorno all'ambiguità tra la percezione dei materiali utilizzati e la loro reale natura. L’opera rappresenta un piccolo totem realizzato interamente in alluminio, con il metallo che assume le sembianze della carta e la cui forma ricorda il profilo delle torri di CityLife.21 Settembre - CityLife Shopping District – Piazza Tre Torri Dalle 14:00 alle 20:00 - segreteria per ritiro pettorali, villaggio con musica e attività sponsor22 Settembre - CityLife Shopping District – Piazza Tre Torri Dalle 10:00 alle 19:00 segreteria per ritiro pettorali, villaggio con musica e attività sponsor23 Settembre - Arena Civica Ore 8:00: apertura villaggio gara Ore 9:00: Partenza Allianz Top Cup (25 km) Ore 10:00: Partenza Allianz Fast Cup (15 km) Ore 10:20: Partenza Trofeo CityLife Shopping District Smart Cup Ore 11:30: Premiazioni Ore 13:00: Chiusura manifestazione