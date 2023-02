Regionali Lombardia, promossi e bocciati: preferenze boom per Del Bono e Garavaglia. Non eletti Gallera e Pregliasco

I risultati finali dicono Attilio Fontana, governatore bis del centrodestra con il 54,67%; Pierfrancesco Majorino, centrosinistra (33,93%) e Letizia Moratti civica e Terzo Polo (9,87% ). Le loro coalizioni si dividono gli 80 seggi. L'età media del nuovo consigliere è 48 anni, più esordiente che confermato (34), e soprattutto uomo: le donne sono solo 22. Il più anziano è Vittorio Feltri, 80 anni, FdI (5913 preferenze). Il più giovane Michele Schiavi, anche lui FdI, sindaco di Onore (Bg), 24 anni.

Lombardia, è già toto nomi dei nuovi asessori: in pole Bertolaso e Comazzi

BOCCIATI Assessori uscenti e non riconfermati sono i leghisti Stefano Bruno Galli (Cultura), Alan Rizzi (Casa) e Raffaele Cattaneo (Ambiente). Altri esclusi eccellenti sono il virologo Fabrizio Pregliasco, uinto nella lista civica Majorino fermo a poco meno di 2000 preferenze («torno in ospedale, ora noi medici siamo ingrombanti»). E, sul fronte opposto, l'ex assessore al Welfare azzurro Giulio Gallera (con 5670 preferenze, la scorsa tornata erano il doppio), battuto dal collega Gianluca Comazzi (7.902). Niente da fare per Michele Usuelli con Majorino. Fuori anche il direttore d'orchestra Alberto Veronesi e il professore Stefano Zecchi entrambi FdI. Per la sinistra niente da fare per David Gentile (Pd) e Dario Balotta (Verdi). Idem per l'ex ciclista Claudio Chiappucci con la Lista Moratti.

RECORDMAN Emilio Del Bono, sindaco di Brescia Pd il più amato in Lombardia con 35.761 preferenze (Giulio Gallera nel 2018 ne ottenne oltre 11mila). Per FdI il più amato è il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia 10255 voti e bene anche Marco Alparone. A Milano gli elettori del Pd premiano il giovane Paolo Romano, 27 anni, con 7.740 voti.

I NUOVI In quota lista civica Majorino la sindaca di Arese Michela Palestra (3.789) e il leader dei Sentinelli di Milano Luca Paladini (3.244). Tra i 5stelle solo tre eletti, ma Nicola Di Marco è il solo tra i candidati pentastellati in Lombardia sopra quota mille: 1.392. Per Moratti il capolista di Milano Manfredi Palmeri e Martina Sassoli. Prima volta per il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per Noi moderati.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA