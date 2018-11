Re Panettone ti prende per la gola allo spazio MegaWatt

Natale si avvicina e un buon panettone non può mancare a tavola.

Un dolce simbolo di Milano e delle festività, eccellenza di tante pasticcerie meneghine e non solo, realizzato in un’infinità di varianti a seconda dell’estro dei più grandi maestri pasticceri. Due eventi dedicati al simbolo del Natale si susseguono in questi due weekend.

Sabato e domenica allo Spazio MegaWatt torna Re Panettone, la manifestazione ideata da Stanislao Porzio che da dieci anni celebra la cultura del panettone artigianale. Una due giorni dove si possono acquistare e degustare, tra showcooking per grandi e piccini e premi speciali, le ricette di più di quaranta grandi nomi della pasticceria nazionale, dal Panettone delle Langhe di Gian Piero Vivalda alle nuove delizie della Pasticceria Martesana come il Gianduia e Mandarino o il Rustico, con farina integrale, confettura di lamponi e frutti di bosco semicanditi. Tutti freschi, originali e garantiti senza additivi, conservanti e semilavorati come da protocollo dell’evento. L’ingresso è gratuito e permette di entrare anche al Festival della Gastronomia, in contemporanea negli stessi spazi (www.repanettone.it).

E come se non bastasse il 24 e il 25 novembre

al Museo della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” va in scena I Maestri del Panettone, con 25 artigiani lievitisti provenienti da ogni parte d’Italia che propongono in assaggio e vendita, a prezzo calmierato, oltre 100 variazioni di panettone, dolce e salato, tra laboratori, happy hour e la partecipazione speciale (sabato) del topo giornalista Geronimo Stilton (www.imaestridelpanettone.com).