Rapina in villa, famiglia ostaggio dei banditi: il papà picchiato sotto gli occhi del figlio piccolo

Un incubo durato oltre mezz'ora per una famiglia composta da due coniugi e dal loro figlio piccolo. Tenuti in ostaggio da una banda di rapinatori, entrati nella villa dove abitano, in provincia di Como.

L'episodio, raccontato oggi da La Provincia di Como, risale alla notte tra mercoledì e giovedì ed è avvenuto nel Comune di Alserio. Quattro uomini, con un accento dell'Est Europa, sono entrati in casa, armati di pistola e col volto coperto dai passamontagna. Hanno iniziato subito a minacciare la famiglia per farsi mostrare dove si trovava la cassaforte, che però non c'era.

Così, in un crescendo di tensione, i rapinatori hanno strattonato e preso a schiaffi l'uomo, putandogli la pistola, fino a quando hanno capito che quello che cercavano non c'era. Poi si sono allontanati con borse griffate, qualche orologio e pochi contanti. Per il padrone di casa qualche giorno di prognosi per ematomi ed ecchimosi. Sul caso indagano i carabinieri.

