Ragazzo di 18 anni muore travolto dal treno nel giorno del suo compleanno. Aveva festeggiato in discoteca con gli amici

Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno, questa mattina intorno alle 6.30, lungo la linea ferroviaria “Colico-Chiavenna” nei pressi di Colico, in provincia di Lecco. Non sono note le generalità della persona investita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'investimento, anche i Carabinieri di Lecco e Menaggio e i Vigili del Fuoco di Lecco e Como. A causa dei rilievi, effettuati dagli inquirenti per stabilire le cause dell'evento - se gesto volontario o incidente, si sono avuti ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria Colico-Chiavenna.

Il macchinista non è riuscito ad arrestare il treno

Il ragazzo - riporta La Provincia di Lecco - avrebbe compiuto oggi 18 anni. Stando alle informazioni disponibili, aveva trascorso buona parte della notte in una discoteca della zona proprio per festeggiare il compleanno con gli amici.

Problemi alla circolazione fino alla tarda mattinata

Trenitalia, in un comunicato, ha fatto sapere che nella tarda mattinata la circolazione è tornata regolare in prossimità di Colico, dopo l' autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto. I rallentamenti registrati sono fino a 30 minuti per 9 treni regionali, mentre 8 sono i treni cancellati e 7 quelli limitati nel percorso.

