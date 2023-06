Travolto e ucciso da un treno, uomo morto a Trastevere: il terribile incidente ferma la linea ferroviaria

di Redazione Web

Travolto e ucciso da un treno. Il terribile incidente è accaduto attorno alle 13 alla stazione ferroviaria di Trastevere. Morto sul colpo un senza dimora, investito da un convoglio. Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Pesanti le ripercussioni con convogli fermi e ritardi fino a due ore.

Travolto e ucciso dal treno

A richiedere l'intervento alla polizia ferroviaria il macchinista di un treno in transito in prossimità della fermata Trastevere. Secondo una primissima ricostruzione, le cause sarebbero accidentali. Attraversando i binari la vittima si sarebbe abbassata per recuperare qualcosa caduto sulla linea ferrata accorgendosi troppo tardi dell'arrivo del treno che lo ha poi travolto non lasciandosi scampo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 15:31

