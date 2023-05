Litiga con un uomo in stazione, scappa e attraversa i binari: 48enne travolto e ucciso da un treno

di Redazione Web

Lite finisce in tragedia alla stazione Bagni di Tivoli. Un uomo di 48 anni è morto nel pomeriggio di oggi investito da un treno della linea Roma-Tivoli in entrata nella stazione. È intervenuta la polizia ferroviaria e dai primi accertamenti sembra che l'uomo stesse litigando con un altro uomo e per fuggire il 48enne ha attraversato i binari mentre stava arrivando il treno. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Tivoli.

