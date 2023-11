Ragazzini costretti a compiere atti sessuali con adulti e filmati, arrestati due giovani: abusi su 10 vittime

di Redazione web

Un anno e mezzo di indagini e due giovani arrestati, un italiano e un ecuadoregno. Sono accusati di abusi su dieci minori, che sarebbero stati adescati sia per produrre di materiale pedopornografico sia per costringerli o convincerli ad atti sessuali con due adulti. I due accusati sono rispettivamente residenti in provincia di Cremona e Monza Brianza.

Le indagini e gli arresti

Le indagini hanno permesso di identificare dieci vittime tra le province di Monza Brianza, Milano e Treviso. L'operazione - condotta dalla Polizia Postale di Milano e dalla sezione operativa dei carabinieri di San Donato Milanese - è durata quasi un anno e si è conclusa a fine settembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA