Accetta un passaggio da uno sconosciuto, lui la trascina in un casolare e poi la stupra: arrestato magrebino di 22 anni

Accetta un passaggio da uno sconosciuto, lui la trascina in un casolare e la violenta. La notte da incubo di una ragazza ha portato all'arresto di un ragazzo di 22 anni di origine magrebina. È stato fermato venerdì dai carabinieri a Priverno (Latina), con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è scattato dopo la denuncia della presunta vittima, aiutata a scappare da un passante.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti tra la tarda serata del 1 novembre e le prime ore del giorno seguente a Priverno, piccolo centro nelle colline in provincia di Latina. Il giovane 22enne senza fissa dimora, a bordo del suo ciclomotore, ha avvicinato una ragazza del posto offrendosi di accompagnarla a casa. Ma una volta giunto in una strada isolata la avrebbe obbligata con la forza a seguirla all'interno di uno stabile abbandonato. È qui che l'avrebbe denudata e violentata. Momenti terribili e drammatici per la ragazza che però sarebbe riuscita ad un certo punto a trovare la forza di divincolarsi e fuggire dal suo aguzzino. Ancora nuda e sotto choc si è rifugiata nelle campagne circostanti dove ha vagato fino a che non ha attirato l'attenzione di un passante, che l'ha subito soccorsa e accompagnata all'ospedale di Latina.

La violenza a Priverno

I medici che hanno visitato la ragazza le hanno riscontrato un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni dimettendola con una prognosi di dieci giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 19:26

