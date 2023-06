Debora Villa, Matteo Salvini e il Pride Milano: «Ci vediamo sui Navigli per un bicchiere di rosso naturale»

di Redazione web

Matteo Salvini ha risposto alle critiche di Debora Villa che sul palco del Pride di Milano si è scagliata contro il ministro delle Infrastrutture. La comica e attrice non si è risparmiata sull'associare Salvini ad una nutria dei Navigli della città lombarda.

Il ministro, riportando il video in cui si vede Debora Villa nel monologo al Pride mentre lo cita per manifestare contro le idee contrapposte su i diritti civili, ha così risposto alla comica.

Scontro tra Matteo Salvini e Debora Villa

Lo contro tra i due si è consumato in maniera indiretta tra il palco del Pride di Milano e i social del ministro.

In un video pubblicato da Matteo Salvini, si vede Debora Villa dire: «Vogliono le cose naturali? Da oggi in poi devono andare in giro nudi a procacciarsi il cibo con oggetti che costruiscono utilizzando solo legno e sassi - urla Debora Villa, dal palco del Pride di Milano -.Voglio vedere Salvini nudo nel Naviglio che lotta con una nutria. Sarebbe una sfida pazzesca capire chi è Salvini e chi è la nutria. C'è un modo: si fa una domanda e quello dei due che risponde il giusto è la nutria!».

La risposta di Matteo Salvini

«Ho dovuto cercare su internet: attrice e comica - scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture -. Capperi! Per essere gente che era in piazza a chiedere diritti e rispetto, mica male! Ci vediamo sui Navigli per un bicchiere di rosso naturale».

Così, Matteo Salvini ha risposto con ironia alle battute della comica Debora Villa.

