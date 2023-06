Aggredito e rapinato in pieno centro a Milano, le immagini choc a Morning News: «Erano tre ragazzi di colore, sono scosso»

di Redazione web

«Sono ancora un po’ scosso ma poteva andare peggio», le prime parole in esclusiva al programma Mediaset di canale 5 “Morning News”, di Michele, il ragazzo aggredito e rapinato in pieno giorno nel centro di Milano in zona Brera lo scorso giovedì 22 giugno. Le immagini, trasmesse in esclusiva da “Morning News” con Simona Branchetti testimoniano l’assalto di tre persone ai danni di un ragazzo che stava facendo rientro a casa.

«Ero uscito, dovevo fare una commissione e a pochi metri da casa ho sentito qualcuno che mi metteva il braccio intorno al collo a stringere mentre un’altra persona mi ha afferrato il polso e ho capito che cercavano di rubarmi l’orologio. Non mi sono reso conto che c’era gente che mi stava seguendo, ho solo sentito di essere accerchiato dagli altri. Mi sono trovato a terra, ho cominciato a urlare “no, no, no” ma uno dei tre ragazzi mi ha detto di stare zitto, in italiano».

Sì li ho visti in volto, erano tre ragazzi neri, ma non so se riuscirei a riconoscerli.

