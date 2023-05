Baby gang, il raduno di Peschiera preoccupa le autorità. E su TikTok i ragazzi provocano: «Salvini ti aspettiamo»

Matteo Salvini si scaglia contro il raduno programmato il 2 giugno a Peschiera del Garda. Nella giornata di ieri si è tenuto il vertice web tra sei prefetture per monitorare la situazione e gestire eventuali atti di violenza. La "sfida" è aperta tra il Ministro e le baby gang che minacciano di replicare gli scontri avvenuti lo scorso anno in cui duemila giovani hanno creato il caos in stazione e sul lungolago. Matteo Salvini ha chiesto che non si ripetano gli scontri avvenuti il 2 giugno del 2022. Ma i "maranza" rispondono: «Matteo ti aspettiamo...Anzi è meglio se non vieni. Abbiamo un piano B».

