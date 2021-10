Milano, il parcheggio più pazzo del mondo: l'auto in mezzo alla strada

Ormai a Milano il parcheggio per i residenti è diventato un autentico terno al lotto. C'è chi la sera, specie nelle zone della movida, gira anche un'ora sotto casa prima di trovare un posto per la propria auto. Più facile centrare il sei al SuperEnalotto... Così c'è chi, evidentemente esasperato dalla situazione, abbandona l'auto nel modo più folle e pericoloso (per gli altri automobilisti) possibile.

Succede in via Plinio, zona Corso Buenos Aires, dove stamattina una utilitaria della Chrysler era posteggiata nel bel mezzo della carreggiata. Un'auto evidentemente lasciata la sera prima, secondo quanto ricostruito da leggo.it. quando il posteggio selvaggio è la norma. Peccato che alle 9 del mattino dopo l'auto (senza alcuna multa sul parabrezza) fosse ancora lì, rendendo molto pericolosa la circolazione. Non è la prima volta che succede e questa folle "moda" è diffusa in molte strade milanesi. Ok che è dura trovare un parcheggio, ma abbandonare la propria vettura in mezzo alla carreggiata proprio no.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA