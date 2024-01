Scontri a colpi di spranghe e bastoni in una partita di Terza Categoria. Sette Daspo ai tifosi del San Lorenzo per gli incidenti a Parabiago

di Redazione web

Sette daspo nei confronti di altrettanti tifosi locali, di età compresa tra i 17 e i 29 anni, sono stati emessi oggi dal questore di Milano Giuseppe Petronzi: tre per due anni e quattro per un anno di divieto di accesso a manifestazioni sportive dopo una violenta rissa con bastoni, mazze e petardi fuori dallo stadio «Libero Ferrario» di Parabiago, vicino al capoluogo lombardo.

I fatti risalgono allo scorso 8 ottobre quando, in occasione della partita tra le squadre San Lorenzo e Sant’Ilario Milanese, per il campionato di calcio di Terza Categoria al campo sportivo “Libero Ferrario” di Parabiago, alcuni giovani armati di bastone e con il volto coperto aggredirono i tifosi della squadra ospite che si stavano avvicinando allo stadio. Nel corso degli scontri, quattro persone riportarono lesioni personali e un tifoso del Sant’Ilario, colpito al capo da una spranga metallica, venne trasportato all’ospedale di Legnano per essere ricoverato in prognosi riservata.

I sette giovani erano stati perquisiti dai carabinieri il 10 novembre e sono indagati dalla procura. I provvedimenti sono stati emessi dalla questura richiesta dei carabinieri di Legnano che erano intervenuti dopo la segnalazione degli scontri — immortalati in un video — mettendo in fuga i tifosi.

