Milano, truffe online: arrestato un 45enne. Profitti per oltre 250mila euro, tra le vittime anche i parenti

Era ricercato dallo scorso ottobre per una lunga serie di truffe online, con almeno 50 vittime e profitti per almeno 250mila euro. Il 45enne Alessio Vitrani, residente nella provincia di Milano, è stato arrestato oggi dalla polizia.

Leggi anche > Milano, finge la sua morte per incassare la polizza sulla vita da 90mila euro

L'arresto è avvenuto a Rozzano. Le vittime accertate dell'uomo sono 50, ma si sospetta che il 45enne possa essere responsabile di diverse centinaia di truffe online, sin dal 2010. A carico dell'uomo pendono oltre 50 denunce per truffa pendenti presentate da altrettante vittime, 36 episodi certi e incassi accertati, solo tra il 2017 e il 2018 per un totale di 250mila euro. Fra le sue vittime, fa sapere la polizia, c'erano anche parenti ed era riuscito a coinvolgere nei suoi illeciti anche la compagna ed il suocero.

Dato che le truffe a lui attribuite hanno interessato tutta Italia, nel tempo sono sono anche nati gruppi di avvertimento via social sul suo operato. Dalle indagini è emerso che Vitrani avrebbe agganciato le vittime rispondendo a annunci inseriti prevalentemente sul sito «Subito.it» da utenti che ricercavano pezzi di ricambio per autovetture o motoveicoli. Fingendo di avere disponibilità del ricambio e di non saperne cosa fare, proponeva al malcapitato di acquistarlo al solo prezzo di spedizione che però, via via, lievitava. In molti altri casi l'oggetto della truffa era anche una inesistente «Vespa 50».

Col tempo la tecnica si è affinata e dopo le prime denunce l'uomo si sarebbe fatto accreditare le somme di denaro su carte prepagate intestate a prestanome. Messo ai domiciliari aveva continuato con le truffe tanto che, al momento dell'arresto, al suo telefonino sono arrivati numerosi messaggi di potenziali vittime.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA