No Green pass, è successo di nuovo: manifestante bloccato dalla polizia chiama i carabinieri

La storia si ripete a Milano. Ancora una volta si sono ripetute le stesse scene di una settimana fa, quando alcuni no green pass chiamarono la polizia per denunciare di essere stati bloccati dai loro colleghi. Questa volta, però, i manifestanti sembrano essersi evoluti.

Le persone che protestavano avrebbero voluto muoversi in un corteo, ma in base alle nuove disposizioni è possibile solo fare un sit-in. Per questo motivo, ieri pomeriggio, un manifestante bloccato tra piazza Fontana e il Duomo ha deciso di chiamare il 112 per denunciare lo schieramento della polizia in tenuta anti-sommossa: «I signori non vogliono farci camminare, siamo bloccati e chiusi in piazza Fontana». Questa volta, almeno, hanno risposto i carabinieri e non la stessa polizia. Una settimana fa, una manifestante aveva suggerito a tutti di «chiamare altre forze dell'ordine e denunciare che non ci fanno uscire».

No green pass a Milano, scontri e controlli elusi

Nel diciassettesimo corteo dei no green pass a Milano, ieri si sono verificati anche alcuni scontri con le forze dell'ordine. I manifestanti si erano radunati all'Arco della Pace per assistere al comizio di Robert Kennedy Jr., nipote di John Fitzgerald Kennedy e guru mondiale dei no vax. Poi, i no green pass si erano spostati verso il centro storico, nonostante fosse vietato, eludendo i controlli e raggiungendo il Duomo. Una volta in centro, i manifestanti si sono ritrovati a tu per tu con un cordone delle forze dell'ordine e ci sono state tensioni e, per qualche istante, anche dei veri e propri scontri fisici.

No green pass a Milano, tre arresti e 91 identificati

Alla fine, la polizia ha identificato 91 persone, di cui tre arrestati e due denunciati a piede libero. Gli arrestati sono un 18enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, un 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza e minacce, e un 30enne milanese (con precedenti), per resistenza e lesioni a un funzionario di Polizia in piazza Duomo. I denunciati sono invece un 51enne e un 40enne, entrambi milanesi: il primo per resistenza a pubblico ufficiale e il secondo per manifestazione non preavvisata e porto di un coltellino. Ci sono state anche multe e Daspo urbani.

