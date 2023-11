La magia del Natale a Carroponte: Babbo Natale ed elfi in festa fino al 7 gennaio

di Luca Uccello

La Magia di Natale può avere inizio. Da questo sabato, a Milano. Un villaggio unico e spettacolare, dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un luogo dove le favole prendono vita e i sogni diventano realtà, un vero e proprio paese incantato che stupirà grandi e piccini.

Un mondo fantastico, sospeso nel tempo e nello spazio, illuminato da un milione di luci e abitato da elfi laboriosi, simpatici folletti e coloratissimi soldatini Schiaccianoci; in cui si respira il profumo del legno d’abete, della cannella e della cioccolata calda, dove si sente il fruscio della carta da regali con cui vengono impacchettati i giocattoli e si avverte in sottofondo il ticchettio di maestosi orologi che scandiscono il ritmo rallentato di un mondo che sembra uscito da una fiaba.

Il villaggio di Natale si estende su più di 25 mila metri quadrati, tanti sono i luoghi di cui si compone; primo fra tutti, l’Ufficio postale del Villaggio, dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri. Le letterine, poi affidate a Santa Claus, sono smistate dagli elfi postini, che a volte trovano timidi foglietti con la calligrafia degli adulti. Perché capita che pure i grandi si siedano allo scrittoio, alto quanto i banchi di una prima elementare, e imitino i più piccoli spiegando in una letterina dai bordi rossi i loro sogni.

Un’atmosfera energica e frizzante è quella avvertita da chi mette piede nel colorato Borgo degli Elfi, uno spazio in cui i piccoli abitanti con il cappello e le orecchie a punta, incuriositi e trepidanti, accolgono gli ospiti mostrando loro tutte le meraviglie delle loro magiche dimore.

Punto nevralgico del villaggio non può che essere la Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus dà forma ai giocattoli, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno, facendo un rapido controllo per non dimenticare nessun nome sulla propria lista mentre le sue renne si concedono ancora qualche ora di riposo.

Sbuffi di vapore e fumi colorati, così intensi da sembrare tangibili, escono invece dai comignoli della Fabbrica dei Giocattoli, un vero e proprio paradiso dei bambini dove i rumori degli ingranaggi accompagnano il lavoro di instancabili elfi operai, intenti a costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli.

Proseguendo la visita, non si può non rimanere incantanti da un’antica giostra di cavalli a due piani, unica nel suo genere, posta a pochi metri da una grande pista di pattinaggio, dove poter sfrecciare sul ghiaccio cimentandosi in qualche piroetta.

Passeggiando lunghe le luminose stradine del villaggio, magari gustando nel frattempo qualche leccornia proveniente dalle numerose casette natalizie di cui si compone il Villaggio delle Delizie, può capitare di veder volare in cielo qualche bolla di sapone o di sentire la melodia di un canto di Natale che rievoca nella memoria ricordi gioiosi.

Non può non essere vista un’imponente ruota panoramica, una sfarzosa struttura dalle pareti e dal soffitto completamente trasparenti, pensata per far godere il pubblico della bellezza del paesaggio circostante anche dall’interno, in cui si susseguono spettacoli di magia, di bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical: un tripudio di sorprese e intrattenimento che regala gioia a tutti i partecipanti.

