Alessandro Dallatorre, morto il dirigente dell'Inter: schianto in auto fatale a Lecco

E' Alessandro Dallatorre il 26enne milanese morto nell'incidente in una galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco), avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, laureato in Scienze Politiche, lavorava da anni nel mondo del calcio giovanile: era infatti Dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile per l'Inter. Il club nerazzurro lo ha ricordato con una nota pubblicata sul sito.

Il cordoglio dell'Inter

«FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari», si legge. Inoltre, la società nerazzurra ha deciso di sospendere tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste sabato. Domenica, invece, in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16-Parma U16, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 23:26

