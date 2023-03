Va in ospedale per un dolore alle gambe, Aldo muore a 32 anni: disposta l'autopsia

di Redazione web

Va in ospedale per un dolore alle gambe ​e muore. È successo all'ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta. La vittima, Aldo Mambro aveva 32 anni. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’autopsia per analizzare le cause del decesso.

Una morte misteriosa, disposta l'autopsia

L’uomo, originario di San Cesareo, è andato in ospedale per alcuni dolori alle gambe. I medici hanno deciso di ricoverarlo ma la sua situazione si aggravata in poche ore. Successivamente è morto per un arresto cardiocircolatorio. Le comunità di Cassino, di Rocca d’Evandro e di Sant’Apollinare sono sotto choc per la notizia. L'uomo era conosciuto dalle comunità per la sua passione per la caccia.

